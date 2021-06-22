Что за смс-сообщения получили абоненты "Теласи" – в компании сделали разъяснение

СМС-сообщения, полученные абонентами "Теласи", носят не обязательный характер: показания счетчика можно отправить на сайт компании, а можно не отправлять

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Все абоненты электрораспределительной компании "Теласи" могут отправить показания своих счетчиков на специальный веб-сайт, созданный компанией, лишь по собственному желанию, заявляют в компании.

Накануне все абоненты "Теласи" получили смс-сообщения, в котором их просили отправить показания счетчика по состоянию на 30 июня на специально созданный веб-сайт: Telasi-cveneba3006.telasi.ge

По решению Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжению (GNERC), бытовых потребителей и малые предприятия Грузии с 1 июля будут обслуживать новые электрораспределительные компании.

Так, абонентов в Тбилиси до 1 января 2023 года вместо компании "Теласи" будет обслуживать "Тбилисская электроснабжающая компания" (Телмико).

"Теласи" обеспечит лишь работу электросети.

В "Теласи" отмечают, что установленные для потребителей процедуры и правила не изменятся, и они продолжат получать квитанции за электроэнергию на основе взятых со счетчиков показаний, в обычном режиме.

Не изменятся и тарифы для потребителей. Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января. Согласно решению GNERC, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.

АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которое осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошло в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".

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