Дачу Берия в Грузии продали с молотка за 800 тысяч долларов

Объект находится в процессе получения статуса памятника культурного наследия, а значит, перестроить его новый владелец не сможет

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Заброшенный дом в поселке Коджори (20 километров от Тбилиси), который был летней резиденцией наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берии, продан на аукционе за 2 504 000 лари (792,4 тысячи долларов), сообщает Агентство по управлению госимуществом Минэкономики Грузии.

Согласно описанию имущества, продано примерно 22,6 тысячи квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем постройки.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Бывшая дача Берия в поселке Коджори

Начальная стоимость аукциона составила 1,2 миллиона лари (380 тысяч долларов).

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Бывшая дача Берия в поселке Коджори

Победителем аукциона стала компания "Иберотель", принадлежащая компании "Парк капитал менеджмент" грузинского бизнесмена Зураба Цихистави. Есть версии, что новый владелец хочет переделать здание под элитный отель. Хотя объект находится в процессе получения статуса памятника культурного наследия, а значит, перестроить его новый владелец не сможет.

В советское время здание служило правительственной базой отдыха для чиновников. Здесь был открыт первый детский дом, а после распада СССР – детский лагерь. В 2005 году территория оказалась заброшена.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Бывшая дача Берия в поселке Коджори

Объект был выставлен на аукцион в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса". Проект действует с 2019 года и предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

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