Дачу Берия в Грузии продали с молотка за 800 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Заброшенный дом в поселке Коджори (20 километров от Тбилиси), который был летней резиденцией наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берии, продан на аукционе за 2 504 000 лари (792,4 тысячи долларов), сообщает Агентство по управлению госимуществом Минэкономики Грузии.
Согласно описанию имущества, продано примерно 22,6 тысячи квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем постройки.
Начальная стоимость аукциона составила 1,2 миллиона лари (380 тысяч долларов).
Победителем аукциона стала компания "Иберотель", принадлежащая компании "Парк капитал менеджмент" грузинского бизнесмена Зураба Цихистави. Есть версии, что новый владелец хочет переделать здание под элитный отель. Хотя объект находится в процессе получения статуса памятника культурного наследия, а значит, перестроить его новый владелец не сможет.
В советское время здание служило правительственной базой отдыха для чиновников. Здесь был открыт первый детский дом, а после распада СССР – детский лагерь. В 2005 году территория оказалась заброшена.
Объект был выставлен на аукцион в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса". Проект действует с 2019 года и предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
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