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Завод по производству стройматериалов

Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1947)
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Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2021 года повысился на 15,5% по сравнению с маем 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 15,5%, в том числе на продовольствие – на 17,2%, и в горнодобывающей – на 9,8%.

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В мае, по сравнению с апрелем текущего года, цены на промышленную продукцию снизились на 0,2%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 18,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 18,9%, перерабатывающей промышленности – на 18,4%, в том числе на продукты питания – на 17,3%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Грузовые терминалы и контейнеры в Батумском порту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 3,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 11,7%, в том числе на напитки – на 5,1%, а на изделия из металла – на 28,7%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 27,2%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 28,8%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в мае 2021 года составил 7,7%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 3,3%. В мае, по сравнению с апрелем, уровень инфляции составил 0,7%.

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Темы:
Экономика Грузии (1947)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, цены, Грузия

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