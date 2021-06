Исторический максимум бюджета Аджарии: на что пойдут деньги

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики вырос на 85,8 миллиона лари и составил 414,2 миллиона, что является историческим максимумом для автономии, заявил глава Аджарского правительства Торнике Рижвадзе.

При этом он отметил, что большая часть средств будет потрачена на улучшение инфраструктуры и развитие туризма.

Финансы обновленного бюджета автономии распределились следующим образом.