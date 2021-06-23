Исторический максимум бюджета Аджарии: на что пойдут деньги

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики вырос на 85,8 миллиона лари и составил 414,2 миллиона, что является историческим максимумом для автономии, заявил глава Аджарского правительства Торнике Рижвадзе.

"Бюджет Аджарии достиг исторического максимума и будет ориентирован на нужды и интересы населения региона. Его цель – улучшить социальное положение всех жителей автономии и это будет достигнуто быстрым восстановлением экономики и выполнением поставленных задач", – сказал Рижвадзе журналистам.

При этом он отметил, что большая часть средств будет потрачена на улучшение инфраструктуры и развитие туризма.

Новые приоритеты бюджета

Финансы обновленного бюджета автономии распределились следующим образом.

Основная часть средств в 2021 году пойдет на развитие туристической инфраструктуры, развитие туристических продуктов и сервисов. Кроме того правительство Аджарии намерено развивать горные курорты и обустраивать новые зоны для отдыха по всему региону. Бюджет министерства финансов и экономики для этих целей в 2021 году увеличился на 15,4 миллиона и составил 123,8 миллиона.

Кроме того, правительство приняло решение на 9 миллионов увеличить траты на дорожную инфраструктуру. В 2021 году в планах властей построить и отремонтировать 60,5 километра дорог по 34 направлениям , построить и отремонтировать 18 мостов, а также установить новые заграждения на дорогах.

Также деньги из бюджета автономии пойдут и на строительство школ. В планах правительства Аджарии построить в 2021 году 14 новых школ и отремонтировать еще 40. Также планируется построить новые корпус для Батумского университета и увеличить зарплаты сотрудникам спортивных школ и школ искусств.

Деньги будут потрачены и на развитие в регионе спорта. В планах правительства в 2021 году построить спортплощадки в каждом районе, а также начать строительство базы тяжелой атлетики в Чакви, там же построить базу регби, а также построить в регионе ледовый дворец и бассейн.

Обратило внимание правительство Аджарии и на вопросы здравоохранения. Бюджет этой сферы составит 27,2 миллиона, при этом особое внимание будет уделено программам реабилитации для детей с ОВЗ и программе финансирования лечения за границей.

Вырос бюджет и сельского хозяйства, где будет особое внимание уделяться таким программам как бесплатная обработка сельхоз земли, субсидированию цитрусов и развитию предприятий в селах. Также в 2021 году фермеры могут получить тысячу мотоблоков в рамках программы софинансирования. Увеличится финансирование сельскохозяйственных программ в районах.

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