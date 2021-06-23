11:09 23 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7545
  • 100 RUB4.3140
  • USD3.1566
Поиск
Здание правительства Аджарии

Исторический максимум бюджета Аджарии: на что пойдут деньги

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1947)
266 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/14/250403394.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210623/252098468/Istoricheskiy-maksimum-byudzheta-Adzharii-na-chto-poydut-dengi.html

Большая часть средств бюджета региона будет потрачена на улучшение местной инфраструктуры и развитие туризма

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики вырос на 85,8 миллиона лари и составил 414,2 миллиона, что является историческим максимумом для автономии, заявил глава Аджарского правительства Торнике Рижвадзе.

"Бюджет Аджарии достиг исторического максимума и будет ориентирован на нужды и интересы населения региона. Его цель – улучшить социальное положение всех жителей автономии и это будет достигнуто быстрым восстановлением экономики и выполнением поставленных задач", – сказал Рижвадзе журналистам.

При этом он отметил, что большая часть средств будет потрачена на улучшение инфраструктуры и развитие туризма.

Новые приоритеты бюджета

Финансы обновленного бюджета автономии распределились следующим образом.

Гугл ведет оцифрование основных туристических объектов Аджарии
photo: press-service of the Government of Adjara
Пользователи Google смогут виртуально путешествовать по Аджарии

Основная часть средств в 2021 году пойдет на развитие туристической инфраструктуры, развитие туристических продуктов и сервисов. Кроме того правительство Аджарии намерено развивать горные курорты и обустраивать новые зоны для отдыха по всему региону. Бюджет министерства финансов и экономики для этих целей в 2021 году увеличился на 15,4 миллиона и составил 123,8 миллиона.

Кроме того, правительство приняло решение на 9 миллионов увеличить траты на дорожную инфраструктуру. В 2021 году в планах властей построить и отремонтировать 60,5 километра дорог по 34 направлениям , построить и отремонтировать 18 мостов, а также установить новые заграждения на дорогах.

Также деньги из бюджета автономии пойдут и на строительство школ. В планах правительства Аджарии построить в 2021 году 14 новых школ и отремонтировать еще 40. Также планируется построить новые корпус для Батумского университета и увеличить зарплаты сотрудникам спортивных школ и школ искусств.

Аджария. Отдыхающие купаются в Черном море на побережье Батуми
© Sputnik / Alex Shlamov
В Аджарии началась вакцинация работников туристической сферы

Деньги будут потрачены и на развитие в регионе спорта. В планах правительства в 2021 году построить спортплощадки в каждом районе, а также начать строительство базы тяжелой атлетики в Чакви, там же построить базу регби, а также построить в регионе ледовый дворец и бассейн.

Обратило внимание правительство Аджарии и на вопросы здравоохранения. Бюджет этой сферы составит 27,2 миллиона, при этом особое внимание будет уделено программам реабилитации для детей с ОВЗ и программе финансирования лечения за границей.

Вырос бюджет и сельского хозяйства, где будет особое внимание уделяться таким программам как бесплатная обработка сельхоз земли, субсидированию цитрусов и развитию предприятий в селах. Также в 2021 году фермеры могут получить тысячу мотоблоков в рамках программы софинансирования. Увеличится финансирование сельскохозяйственных программ в районах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Экономика Грузии (1947)
Теги:
Бюджет Грузии, Аджария, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться