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Самолет белорусской авиакомпании Белавиа

Еще три авиакомпании могут начать оперирование в Кутаисском международном аэропорту

© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1948)
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Переговоры о начале регулярных рейсов в Кутаиси грузинская сторона в данное время ведет с авиаперевозчиками SkyUp, UIA и Belavia

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Грузинская сторона ведет переговоры с авиакомпаниями Украины и Беларуси с целью привлечения к оперированию в Кутаисском международном аэропорту, сообщила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

С этой целью замглавы экономического ведомства провела онлайн рабочую встречу с представителями украинского лоукостера SkyUp Airlines, с представителями Ukraine International Airlines (UIA), а также белорусской авиакомпании Belavia.

Самолет Грузинских авиалиний
© Sputnik / STRINGER
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"У нас были очень позитивные встречи с авиакомпаниями Украины и Беларуси. Основное внимание было уделено налаживанию этими перевозчиками регулярных рейсов в Кутаисский международный аэропорт. Обновленный аэропорт дает нам большую возможность принимать туристов как в Имерети, так и в других регионах Грузии", – заявила Квривишвили.

По ее словам, переговоры по поводу налаживания регулярного авиасообщения с Кутаиси планируются и с другими авиаперевозчиками.

"Исходя из ковид-фактора, у нас в Грузии очень хорошая тенденция восстановления авиации и туризма. Будем надеяться, что очень скоро переговоры принесут результаты, и в кратчайшие сроки мы станем свидетелями увеличения частоты рейсов, а также роста количества авиакомпаний в Кутаисском международном аэропорту. Это поможет устойчивому и стабильном развитию нашего туризма и гражданской авиации", – отметила Квривишвили.

Грузия открыла свои воздушные границы 1 февраля 2021 года спустя почти год после закрытия. По данным Минэкономики Грузии, полеты в Грузию в мае 2021 года уже были восстановлены на 65% по сравнению с периодом до пандемии. 

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Темы:
Экономика Грузии (1948)
Теги:
Кутаиси, авиасообщение, Грузия

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