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Акция протеста жителей у дома правительства Аджарии

Жители приморского поселка Аджарии начали бессрочный протест

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1949)
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Жители поселка Бобоквати продолжают борьбу за свои земли, которые правительство Аджарии вынесло на продажу

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Жители приморского поселка Бобоквати в Аджарии с сегодняшнего дня начинают бессрочные акции протеста, сообщает Аджарское телевидение.

Протестные акции начались на прошлой неделе после того, как правительство Аджарской автономной республики вынесло на аукцион часть земельных участков Кобулетского района. Сельчане утверждают, что эти земли принадлежит им и в 2004 году была незаконно конфискованы государством. В знак протеста местные жители в субботу, 19 июня, перекрыли железную дорогу Батуми-Тбилиси, после чего в дело вмешалась полиция. Правоохранители задержали четырех человек.

Скорая помощь 112 в Батуми на месте акции протеста у дома правительства Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
Жители Бобоквати сорвали заседание Верховного Совета Аджарии

Для бессрочного протеста местные жители установили палатку на участке, который, по результатам аукциона, может перейти в собственность инвестора. Срок аукциона истекает 25 июня.

Как рассказывают жители Бобоквати, на заседании Верховного Совета Аджарии два дня назад достичь договоренности с властями не удалось и им не оставили выбора. Протестующие пришли на заседание, чтобы лично задать вопросы о земельных участках министру экономики и финансов Аджарии Джабе Путкарадзе, но ушли ни с чем.

В палатке будет установлено круглосуточное дежурство.

Протестующие анонсируют еще более крупную акцию протеста 25 июня. 

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Темы:
Экономика Грузии (1949)
Теги:
Акция, Земля, Аджария, Грузия

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