Национальный банк Грузии решил не менять ставку рефинансирования

По прогнозам НБ, инфляция поэтапно приблизится к целевому показателю лишь в 2022 году, исходя из этого было решено оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне - 9,5%

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 9,5%, говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

Уровень инфляции в мае составил 7,7 % при целевом показателе 3%. Нацбанк связывает увеличение уровня инфляции с ростом цен на импортированный товар и услуги, а также повышением мировых цен на топливо. Согласно прогнозу, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 7% и приблизится к целевому показателю лишь в 2022 году.

При этом Нацбанк назвал главные причины ужесточения монетарной политики.

"По существующему прогнозу, инфляция поэтапно приблизится к целевому показателю в 2022 году. Исходя из вышеперечисленных факторов, комитет принял решение оставить неизменной ставку монетарной политики", – говорится в сообщении.

При этом Нацбанк Грузии отметил, что последующее увеличение ставки рефинансирования будет зависеть от ожиданий по инфляции и динамики факторов, воздействующих на нее.

Следующее заседание комитета состоится 4 августа.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

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