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Кутаисский международный аэропорт

Голландская архитектурная компания посвятила Кутаисскому аэропорту видеоролик

photo: photo : courtesy of UN Studio
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1952)
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После обновления и модернизации площадь Кутаисского международного аэропорта увеличилась с 4 800 до 30 тысяч квадратных метров

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Голландская архитектурная компания UN Studio посвятила международному аэропорту Кутаиси имени Давида Строителя видеоролик, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Голландской компании принадлежит так называемый концепт-дизайн как старого, так и обновленного терминала Кутаисского аэропорта. В видеоролике говорится об уникальном дизайне обновленного аэропорта и в целом о значении аэропорта для Грузии и особенно для региона Имерети.

"Это место назначения не только для иностранных визитеров. Аэропорт создан для населения Грузии, в особенности для жителей Имерети. Мы создали так называемый совместный "желтый зонтик", который ориентирован на комфорт и заботу о людях. Внутри зонтика есть третье пространство, внутренний двор. Это секретный элемент этого оригинального терминала, и именно этой концепцией мы поделились во время его расширения, чтобы путешествие было более приятным и романтичным", – говорят в видеоролике архитекторы компании.

По их словам, новый интерьер является визитной карточкой аэропорта. В 2014 году кутаисский аэропорт попал в список 14 самых красивых международных аэропортов мира.

Кутаисский международный аэропорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Новый терминал Международного аэропорта открылся в Кутаиси

9 июня официально открылся обновленный Кутаисский международный аэропорт имени Давида Строителя – второй по загруженности в Грузии.

В аэропорту построен новый терминал, который объединен со старым, расширены залы вылета и прибытия, обновлена инфраструктура, обустроены новые зоны отдыха и торговые площади.

Площадь старого терминала аэропорта составляла 4 800 квадратных метров, а в результате расширения общая площадь терминала увеличилась до 30 тысяч квадратных метров.

Если старый терминал мог обслуживать 600 тысяч пассажиров в год, то после обновления аэропорт может принять до 2,5 миллиона пассажиров в год.

Количество регистрационных стоек в обновленном терминале увеличилось с 10 до 18.

Также в аэропорту действует два пункта приема, так называемые baggage drop off, где пассажиры могут самостоятельно сдать свой багаж, если зарегистрируются онлайн.

Кроме того, количество пунктов пропуска в зоне вылета увеличено с шести до 11, а в зале прилета – с восьми до 14.

Торговые площади в старом терминале занимали 200 квадратных метров, а в обновленном – до 2 000 квадратных метров.

У обновленного терминала есть "зеленая крыша" и терраса в качестве зоны отдыха.

Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
Еще три авиакомпании могут начать оперирование в Кутаисском международном аэропорту

В аэропорту Кутаиси теперь семь выходов (гейтов), которые могут обслуживать более 1 200 пассажиров в час, что в четыре раза увеличивает прежнюю пропускную способность аэропорта.

Строительство обновленного терминала началось в ноябре 2017 года. По официальным данным, расширение/оборудование терминала обошлось в 35 миллионов долларов (110 миллионов лари).

В проекте расширения аэропорта было задействовано более 500 человек, это сотрудники более 100 грузинских и зарубежных компаний.

С 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. 

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Темы:
Экономика Грузии (1952)
Теги:
Аэропорт, Кутаиси, Грузия

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