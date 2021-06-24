Многомиллионный грант на экологию получила Грузия от Германии

На выделенные Германией средства в Грузии будут созданы два новых Национальных парка в регионах Рача и Шида Картли

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Правительство Германии выделило Грузии грант до 24 миллионов евро на усиление политики в области охраны окружающей среды, сообщает Минфин Грузии.

Грант, полученный на основании подписанного сегодня соглашения, распределяется между Агентством охраняемых территорий Грузии и Агентством лесного хозяйства Аджарии. Часть суммы будет использована для развития потенциала Лесного агентства Аджарии, другая – для поддержки охраняемых территорий, включая создание двух новых охраняемых территорий в Раче и Шида Картли.

"Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор Кредитного банка реконструкции Германии (KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau) на Южном Кавказе Клаус Фейгель подписали соглашение о предоставлении гранта между правительством Грузии и правительством Федерального правительства", – говорится в распространенном сообщении.

KfW в рамках сотрудничества в области развития между двумя странами оказывает помощь Грузии в таких важных секторах, как окружающая среда и энергетика, включая энергоэффективность, развитие городской и муниципальной инфраструктуры, улучшение условий жизни населения.

В заявлении подчеркивается, что "особенно ценной является помощь, оказываемая банком KfW для возмещения социальной помощи жертвам пандемии COVID-19 в Грузии". В 2020-2021 годах в этом направлении Грузии было выделено 200 миллионов евро, из которых уже получено 185 миллионов евро.

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