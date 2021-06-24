15:34 24 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7695
  • 100 RUB4.3435
  • USD3.1549
Поиск
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор KfW на Южном Кавказе Клаус Фейгель

Многомиллионный грант на экологию получила Грузия от Германии

photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экология в Грузии (190)
80 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/18/252115069.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210624/252115120/Mnogomillionnyy-grant-na-ekologiyu-poluchila-Gruziya-ot-Germanii.html

На выделенные Германией средства в Грузии будут созданы два новых Национальных парка в регионах Рача и Шида Картли

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Правительство Германии выделило Грузии грант до 24 миллионов евро на усиление политики в области охраны окружающей среды, сообщает Минфин Грузии.

Грант, полученный на основании подписанного сегодня соглашения, распределяется между Агентством охраняемых территорий Грузии и Агентством лесного хозяйства Аджарии. Часть суммы будет использована для развития потенциала Лесного агентства Аджарии, другая – для поддержки охраняемых территорий, включая создание двух новых охраняемых территорий в Раче и Шида Картли.

Нино Чхобадзе
photo: Real space / FB
Это будет современный парк, какого в Грузии еще не было - эколог

"Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор Кредитного банка реконструкции Германии (KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau) на Южном Кавказе Клаус Фейгель подписали соглашение о предоставлении гранта между правительством Грузии и правительством Федерального правительства", – говорится в распространенном сообщении.

KfW в рамках сотрудничества в области развития между двумя странами оказывает помощь Грузии в таких важных секторах, как окружающая среда и энергетика, включая энергоэффективность, развитие городской и муниципальной инфраструктуры, улучшение условий жизни населения.

В заявлении подчеркивается, что "особенно ценной является помощь, оказываемая банком KfW для возмещения социальной помощи жертвам пандемии COVID-19 в Грузии". В 2020-2021 годах в этом направлении Грузии было выделено 200 миллионов евро, из которых уже получено 185 миллионов евро.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экология в Грузии (190)
Теги:
Гранты, Экология, Германия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото
«Россия сегодня» — это мы
МИА "Россия сегодня" 80 лет - видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться