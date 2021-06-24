Шенгелия оценил монетарную политику Нацбанка Грузии

Экономика Шенгелия оценил монетарную политику Нацбанка Грузии

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 9,5%. При этом Нацбанк Грузии отметил, что последующее увеличение ставки рефинансирования будет зависеть от ожиданий по инфляции и динамики факторов, воздействующих на нее.

"Я одобряю, что Нацбанк оставил ставку рефинансирования без изменений. Увеличение уровня инфляции связано с ростом стоимости коммунальных услуг. Если бы Нацбанк повысил ставку рефинансирования, это повлияло бы на экономику и тенденция роста стала бы замедляться", – сказал Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.