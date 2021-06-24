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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo : courtesy of Nika Shengelia

Шенгелия оценил монетарную политику Нацбанка Грузии

Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1954)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210624/252118112/Shengeliya-otsenil-monetarnuyu-politiku-Natsbanka-Gruzii.html

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия приветствует решение Национального банка Грузии не менять ставку рефинансирования

Экономика
Шенгелия оценил монетарную политику Нацбанка Грузии

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 9,5%. При этом Нацбанк Грузии отметил, что последующее увеличение ставки рефинансирования будет зависеть от ожиданий по инфляции и динамики факторов, воздействующих на нее.

"Я одобряю, что Нацбанк оставил ставку рефинансирования без изменений. Увеличение уровня инфляции связано с ростом стоимости коммунальных услуг. Если бы Нацбанк повысил ставку рефинансирования, это повлияло бы на экономику и тенденция роста стала бы замедляться", – сказал Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Темы:
Экономика Грузии (1954)

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