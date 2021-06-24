Грузия и Турция планируют расширить соглашение о свободной торговле

Соглашение о свободной торговле Грузии и Турции было подписано в 2007 году, и оно предполагает освобождение от налога на импорт определенных товаров

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Грузия и Турция обсудили дальнейшую либерализацию тарифов на сельскохозяйственную продукцию в рамках Соглашения о свободной торговле между странами и возможность включения в документ торговли услугами, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В Анкаре состоялось 12-е заседание Совместного комитета, созданного грузино-турецким соглашением о свободной торговле, в ходе которого были проведены переговоры о внесении поправок в документ.

Грузинскую делегацию возглавил замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе, а турецкую - заместитель министра торговли Мустафа Тузджу.

По словам Арвеладзе, поправка к Соглашению о свободной торговле между странами, особенно дальнейшая либерализация сельскохозяйственных тарифов, увеличит экспорт из Грузии в Турцию и поможет грузинским производителям сделать свою сельхозпродукцию конкурентоспособной на турецком рынке. По его словам, процесс консультаций с турецкой стороной по этому вопросу проходит успешно.

Следующее заседание комитета состоится в Тбилиси в конце 2021 года, до этого консультации на экспертном уровне будут продолжены в режиме онлайн.

Соглашение о свободной торговле Грузии и Турции было подписано в 2007 году, и оно предполагает освобождение от налога на импорт определенных товаров.

Турция на первом месте среди главных торговых партнеров Грузии – внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2021 года вырос на 35% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 758,1 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция и в прошлом году оставалась главным торговым партнером Грузии.

В Турцию вывозят ферросплавы, трикотажные изделия, полуфабрикаты из углеродной стали, трикотажные костюмы и наборы для мужчин и мальчиков, лом черных металлов и другие товары.

Из Турции завозят транспортные средства, рассчитанные для перевозки 10 и более человек, грузовые автомобили, трубы и полые профили из черного метала, лекарственные препараты и так далее.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.