Почему в Грузии растут цены - объяснение Нацбанка

Рост уровня инфляции наблюдается глобально во всем мире, но его связывают с пандемией и поэтому считают временным событием, считает Нацбанк Грузии

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Повышение цен на мировых сельскохозяйственных рынках и колебания обменного курс лари оказывают влияние на рост инфляции в Грузии, говорится в заявлении Нацбанка страны.

Кроме того, по информации регулятора, в глобальном масштабе рост цен на нефть сказывается на топливе, а в результате увеличивает давление на инфляцию в Грузии.

"На фоне увеличения тарифа газа в Тбилиси ожидается, что влияние роста платежей на коммунальные услуги с июня еще больше увеличивает показатель инфляции", - говорится в заявлении.

По данным Нацбанка, предварительные показатели указывают на активизацию совокупного спроса, который оказался выше существующих прогнозов. В частности, экономическая деятельность увеличилась на 8,1% за первые четыре месяца года и превысила уровень 2019 года.

"Темпы роста экономики увеличиваются и поддерживаются фискальным стимулом. Кроме того рост внутреннего спроса сказывается на увеличении объемов импорта. Противовесом этих факторов может служить приток иностранных туристов , которые помогут снизить инфляцию благодаря положительной динамике валютного рынка", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в июне годовой уровень инфляции достигнет пика, а в течение 2021 года при других равных условиях будет 7%.

Реагирование Нацбанка

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии накануне принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 9,5%.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

"По существующему прогнозу, инфляция поэтапно приблизится к целевому показателю в 2022 году. Исходя из вышеперечисленных факторов, комитет принял решение оставить неизменной ставку монетарной политики", – говорится в сообщении.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия отметил, что оставление ставки на прежнем уровне является положительным моментом.

"Мы одобряем, что Нацбанк оставил ставку рефинансирования без изменений. Увеличение уровня инфляции связано с ростом стоимости коммунальных услуг. Если бы Нацбанк повысил ставку рефинансирования, это повлияло бы на экономике, и тенденция роста стала бы замедляться", - сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

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