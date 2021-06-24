Грузия увеличивает производство стекла и пластика

Ежемесячно завод производит восемь тысяч квадратных метра стекла, которые полностью продаются на местном рынке, но планирует увеличить производство

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Еще одно предприятие по производству стекла и пластика откроется в районе Авчала в Тбилиси в ближайшее время, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития.

Компания "Нео глас" работает на грузинском рынке с 2017 года и является бенефициаром госпрограммы "Производи в Грузии". Ежемесячно завод производит восемь тысяч квадратных метра стекла и полностью реализует продукцию на местном рынке. В предприятие вложено более одного миллиона лари.

"Компания открывает еще одно более крупное предприятие в Авчала с помощью программы "Производи в Грузии", а это означает, что, наряду с другими аналогичными производствами, и эти виды производства постепенно внедряются на местном рынке и заменяют импорт", - заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

По ее словам, предприятие является еще одним успешным примером импортозамещения. Завод производит продукцию высокого качества и постепенно вытесняет на рынке импортную.

Турнава посетила завод в четверг вместе со своим заместителем Ираклием Надареишвили и руководителем Агентства "Производи в Грузии" Михаилом Хидурели.

Компания воспользовалась компонентом программы по софинансированию процента банковского кредита и приобрела для предприятия новейшее оборудование.

Сам завод построен на земельном участке, который компания приобрела по символичной цене при поддержке Национального агентства имущества.

На данном этапе на предприятии работает около 50 человек, в ближайшее время планируется расширить штат сотрудников.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

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