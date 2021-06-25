09:33 25 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7591
  • 100 RUB4.3535
  • USD3.1470
Поиск
Самолет грузинской авиакомпании MyWay Airlines

Авиакомпания Myway Airlines начинает полеты из Тбилиси в Ереван

photo: Myway Airlines / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1958)
139 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/18/252118498.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210625/252118723/Aviakompaniya-Myway-Airlines-nachinaet-polety-iz-Tbilisi-v-Erevan.html

Myway Airlines будет выполнять авиарейсы Тбилиси-Ереван-Тбилиси самолетом "Боинг 737-800" два раза в неделю

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Авиакомпания Myway Airlines приступает к выполнению регулярных рейсов Тбилиси-Ереван-Тбилиси с 6 июля, говорится на странице авиакомпании в Facebook.

Полеты из Тбилисского международного аэропорта им. Шота Руставели в международный аэропорт Звартноц будут выполняться "Боингом 737-800" дважды в неделю по вторникам и субботам.

Тбилисский аэропорт. Пассажирский самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Частота авиарейсов в Грузию растет

Билеты на рейс доступны на веб-сайте авиакомпании www.mywayairlines.com и в туристических агентствах.

Myway Airlines – это новая грузинская авиалиния с полным комплектом коммерческих услуг, учрежденная в Тбилисском международном аэропорту. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1958)
Теги:
Ереван, авиасообщение, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото
«Россия сегодня» — это мы
МИА "Россия сегодня" 80 лет - видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться