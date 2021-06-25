Авиакомпания Myway Airlines начинает полеты из Тбилиси в Ереван

Myway Airlines будет выполнять авиарейсы Тбилиси-Ереван-Тбилиси самолетом "Боинг 737-800" два раза в неделю

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Авиакомпания Myway Airlines приступает к выполнению регулярных рейсов Тбилиси-Ереван-Тбилиси с 6 июля, говорится на странице авиакомпании в Facebook.

Полеты из Тбилисского международного аэропорта им. Шота Руставели в международный аэропорт Звартноц будут выполняться "Боингом 737-800" дважды в неделю по вторникам и субботам.

Билеты на рейс доступны на веб-сайте авиакомпании www.mywayairlines.com и в туристических агентствах.

Myway Airlines – это новая грузинская авиалиния с полным комплектом коммерческих услуг, учрежденная в Тбилисском международном аэропорту.

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