Авиакомпания Myway Airlines начинает полеты из Тбилиси в Ереван

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Авиакомпания Myway Airlines приступает к выполнению регулярных рейсов Тбилиси-Ереван-Тбилиси с 6 июля, говорится на странице авиакомпании в Facebook.
Полеты из Тбилисского международного аэропорта им. Шота Руставели в международный аэропорт Звартноц будут выполняться "Боингом 737-800" дважды в неделю по вторникам и субботам.
Билеты на рейс доступны на веб-сайте авиакомпании www.mywayairlines.com и в туристических агентствах.
Myway Airlines – это новая грузинская авиалиния с полным комплектом коммерческих услуг, учрежденная в Тбилисском международном аэропорту.
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