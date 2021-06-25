Влияние тенденций мировой экономики на Грузию: новый прогноз

Глобальное инфляционное давление на восстановление мировой экономики будет влиять на инфляцию в Грузии, поскольку у правительства мало рычагов для реагирования, отмечается в отчете

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Всемирный банк представил доклад "Перспективы мировой экономики на 2021 год", в котором рассказал о мировых тенденциях и влиянии их на экономики разных стран.

В отчете Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за июнь 2021 года рассматривается вопрос о том, является ли рост глобального инфляционного давления поводом для беспокойства.

"После спада в первой половине 2020 года с возобновлением экономической активности ожидается, что мировая инфляция снова вырастет до конца года; в большинстве стран, использующих режим таргетирования инфляции, она останется в пределах целевого диапазона" – говорится в отчете.

При этом отмечается, что в странах с развивающейся экономикой ценовое давление может подтолкнуть инфляцию выше целевого показателя.

"В таких случаях, если это давление носит временный характер, а инфляционные ожидания стабильны, нет необходимости реагирования со стороны денежно-кредитной политики", - говорится в отчете.

При этом отмечено, что поддержание стабильных инфляционных ожиданий в развивающихся странах отчасти является отражением более устойчивой макроэкономической политики, которая включает таргетирование инфляции, фискальную дисциплину и большую гибкость обменного курса.

В тоже время в документе говорится, что мировая экономика находится в процессе восстановления, и в 2021 году ожидается ее рост на 5,6%, что является самым высоким показателем посткризисного роста за последние 80 лет. Однако восстановление идет неравномерно: к 2022 году не ожидается компенсации связанных с пандемией потерь, связанных с производством, доходом на душу населения и условиями жизни.

Во время совместной презентации доклада Национальным банком Грузии и Всемирным банком региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус отметил, что ускорение экономического восстановления в мире и в Грузии является многообещающим. Однако процесс восстановления все еще сопряжен с риском.

"Глобальное инфляционное давление на восстановление мировой экономики будет по-прежнему влиять на инфляцию в Грузии, поскольку эта тенденция носит глобальный характер, а у правительства мало рычагов для реагирования. Тем не менее, продолжение процесса дедолларизации может помочь снизить влияние обменного курса, а совершенствование систем социальной защиты может смягчить воздействие на уязвимые слои общества", - сказал Малинеус.

При этом в отчете Всемирного банка прогнозируется, что в 2021 году экономический рост в Грузии составит 6%

Уровень инфляции в мае в Грузии составил 7,7 % при целевом показателе 3%. Глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе подчеркнул, что нахождение уровня инфляции намного выше целевого не означает, что таргетирование "не работает".

"Это то, что заставляет Национальный банк ужесточать денежно-кредитную политику в периоды высокой инфляции, и он это делает ", - отметил Гвенетадзе.

Нацбанк связывает увеличение уровня инфляции с ростом цен на импортированный товар и услуги, а также повышением мировых цен на топливо. Согласно прогнозу, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 7% и приблизится к целевому показателю лишь в 2022 году. Исходя из этих факторов Национальный банк Грузии продолжает сохранять жесткую монетарную политику при ставке 9,5%.

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