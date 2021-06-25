Финансовое положение Грузинской железной дороги и перспективы компании

Проект модернизации магистральной линии, который, как ожидается, будет завершен к 2023 году, повысит эффективность грузинского железнодорожного коридора

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Восстановление экономики в регионе положительно отразится на положении "Грузинской железной дороги", говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

"Мы прогнозируем, что восстановление экономики в регионе положительно повлияет на показатели ГЖД в 2021 и в следующие годы. По нашим оценкам, в 2021 году объемы перевозок увеличатся на 5%, и вырастут на 10 и 12% в 2022-2023 годах, поскольку новая линия Баку-Тбилиси-Карс привлечет дополнительные грузы", – говорится в отчете.

По мнению компании, железнодорожный путь Баку-Тбилиси-Карс имеет потенциал для перевозки значительных грузов и пропускная способность железной дороги, которая составляет 5 миллионов тонн в год, может увеличится до 15 миллионов тонн.

Также Galt & Taggart считает, что проект модернизации магистральной линии, который, как ожидается, будет завершен к 2023 году, повысит эффективность грузинского железнодорожного коридора за счет увеличения средней скорости грузовых поездов от 60 до 80 километров в час и снижения операционных затрат.

Состояние ГЖД на первый квартал – последние данные

По данным исследования, за первый квартал доходы Грузинской железной дороги снизились на 7,5% до 38,6 миллиона долларов.

При этом, несмотря на продолжающийся рост объемов перевозок, доход от грузовых перевозок снизился на 2,1% до 25,4 миллиона долларов. Доход же от перевозок сухих грузов упал на 15,9% до 13,8 миллиона, в основном из-за снижения доходов от транспортировки руд, черных металлов, лома и других категорий, которые были частично компенсированы увеличением выручки от транспортировки сахара.

Galt & Taggart отмечает, что падение доходов от перевозок сухих грузов было частично компенсировано увеличением доходов от перевозки наливных грузов, а именно нефтепродуктов. Доходы от транспортировки нефтепродуктов составил 11,6 миллиона долларов, что на 22,2% больше по сравнению с показателем первого квартала 2020 года. На рост доходов повлияло увеличение объемов перевозок из Туркменистана и Азербайджана.

При этом остальные категории доходов снизились, и это снижение частично объясняется относительно высоким показателем первого квартала 2020 года.

По данным исследования доход от обработки грузов снизился на 9%, доход от аренды грузовых автомобилей – на 40,6%.

Исследование отмечает, что доходы от логистических услуг были единственным доходом растущим в первом квартале 2021 года, и он вырос на 19,1% в основном за счет увеличения транспортировки нефтепродуктов.

А вот доходы от пассажирских перевозок из-за ограничений в первом квартале упали на 95,5% и составили всего 0,2 миллиона долларов.

Снизились и операционные расходы на 9,5%. Самые большое снижение в категории наблюдается в расходах на износ и амортизацию. Кроме того, снизились расходы на электроэнергию, материалы и техническое обслуживание.

Однако, в то же время Galt & Taggart прогнозирует увеличение расходов Грузинской железной дороги за счет увеличения расходов на покупку электроэнергии на открытом рынке. Исследователи уверяют, что это приведет к удвоению затрат на электроэнергию для компании.

"Мы прогнозируем, что к 2021 году EBITDA составит 70,5 миллиона долларов США, что соответствует EBIDTA 45,6% (против 44,7% в 2020 году)", – говорится в исследовании.

Galt & Taggart прогнозирует дальнейшее снижение курса лари в 2021 году, что положительно повлияет на прибыльность компании, поскольку большая часть расходов деноминирована в лари.

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