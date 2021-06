Финансовое положение Грузинской железной дороги и перспективы компании

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Восстановление экономики в регионе положительно отразится на положении "Грузинской железной дороги", говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

"Мы прогнозируем, что восстановление экономики в регионе положительно повлияет на показатели ГЖД в 2021 и в следующие годы. По нашим оценкам, в 2021 году объемы перевозок увеличатся на 5%, и вырастут на 10 и 12% в 2022-2023 годах, поскольку новая линия Баку-Тбилиси-Карс привлечет дополнительные грузы", – говорится в отчете.