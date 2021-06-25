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Пустые столики в уличном кафе

В помощь бизнесу: правительство Грузии запускает новые программы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210625/252125298/V-pomosch-biznesu-pravitelstvo-Gruzii-zapuskaet-novye-programmy.html

В планах правительства начать программу импортозамещения в отдельных сферах, а также расширить программу грантов

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии разработало новые программы помощи бизнесу, которые будут задействованы в ближайшем будущем, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

Пандемия коронавируса серьезно ударила по экономике страны, а в особенности по среднему и малому бизнесу, часть предпринимателей оказались на грани банкротства.

"Мы понимаем вызовы, перед которыми оказался бизнес. Мы будем способствовать его быстрому развитию и оздоровлению", - сказал Гарибашвили.

Среди новшеств для бизнеса премьер-министр Грузии назвал расширение ареала программы низкопроцентного кредитования. Кроме того, в планах правительства начать программу импортозамещения в отдельных сферах, а также расширить программу грантов и агрострахования.

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