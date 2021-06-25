Грузия планирует увеличить за 10 лет ВВП на душу населения до 10 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Главная задача правительства увеличить 10 лет объем ВВП на душу населения до 10 тысяч долларов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, ВВП на душу населения в 2020 году составил 4 275,5 доллара, а 2019 году – 4 696,2 доллара.
"Наша главная задача – увеличить за ближайшие десять лет ВВП на душу населения до 10 тысяч долларов, а уровень безработицы должен стать 9%", - сказал Гарибашвили, выступая в парламенте.
При этом глава правительства отметил, что с июля все министерства представят свои подробные планы развития и парламент, эксперты и общество могут подключиться к их усовершенствованию.
"В конце сентября мы завершим разработку плана, представим его для осуществления", - сказал Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии в парламенте представил отчет о проделанной за год правительством работе и его планах.
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