Грузия планирует увеличить за 10 лет ВВП на душу населения до 10 тысяч долларов

С июля все министерства представят подробные планы развития и парламент, эксперты и общество могут подключиться к их усовершенствованию, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Главная задача правительства увеличить 10 лет объем ВВП на душу населения до 10 тысяч долларов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, ВВП на душу населения в 2020 году составил 4 275,5 доллара, а 2019 году – 4 696,2 доллара.

"Наша главная задача – увеличить за ближайшие десять лет ВВП на душу населения до 10 тысяч долларов, а уровень безработицы должен стать 9%", - сказал Гарибашвили, выступая в парламенте.

При этом глава правительства отметил, что с июля все министерства представят свои подробные планы развития и парламент, эксперты и общество могут подключиться к их усовершенствованию.

"В конце сентября мы завершим разработку плана, представим его для осуществления", - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии в парламенте представил отчет о проделанной за год правительством работе и его планах.

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