21:08 25 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7591
  • 100 RUB4.3535
  • USD3.1470
Поиск
Участок дороги международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети

Еще один участок международной трассы Восток-Запад отремонтирован в Грузии

photo: press-service of the Roads Department of Georgia / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (482)
51 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/19/252129063.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210625/252129109/Esche-odin-uchastok-mezhdunarodnoy-trassy-Vostok-Zapad-otremontirovan-v-Gruzii.html

В рамках проекта полностью отремонтирована дорога протяженностью 6,5 км и уложено два слоя асфальтобетонного покрытия

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Ремонтные работы на 21-27 километре дороги международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети завершены, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По информации ведомства, в рамках проекта полностью отремонтирована дорога протяженностью 6,5 км и уложено два слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, были отремонтированы искусственные сооружения, построены водоотводные трубы, дренажные каналы, железобетонные подпорные стены, входы во дворы, автобусные остановки, автомобильные павильоны, дорожные знаки, горизонтальные разметки и работы по разметке дорог.

Проект профинансирован из госбюджета, его стоимость составила 5,9 миллиона лари (1,8 миллиона долларов), а восстановительные работы проводила компания NEW ROAD.

Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.

Европейская транзитная дорога Е-60 по величине второй европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (482)
Теги:
Департамент автомобильных дорог, дороги, Самтредия, Григолети, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Картонный вырез Бритни Спирс в натуральную величину, на котором фанаты и сторонники собираются у здания окружного суда в Лос-Анджелесе, Калифорния
"Я хочу вернуть себе свою жизнь" - Бритни Спирс о судебных тяжбах с отцом
На западе Грузии сожгли дом насильников - видео
На западе Грузии сожгли дом насильников - видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться