Еще один участок международной трассы Восток-Запад отремонтирован в Грузии

В рамках проекта полностью отремонтирована дорога протяженностью 6,5 км и уложено два слоя асфальтобетонного покрытия

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Ремонтные работы на 21-27 километре дороги международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети завершены, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По информации ведомства, в рамках проекта полностью отремонтирована дорога протяженностью 6,5 км и уложено два слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, были отремонтированы искусственные сооружения, построены водоотводные трубы, дренажные каналы, железобетонные подпорные стены, входы во дворы, автобусные остановки, автомобильные павильоны, дорожные знаки, горизонтальные разметки и работы по разметке дорог.

Проект профинансирован из госбюджета, его стоимость составила 5,9 миллиона лари (1,8 миллиона долларов), а восстановительные работы проводила компания NEW ROAD.

Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.

Европейская транзитная дорога Е-60 по величине второй европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

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