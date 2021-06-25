Государство привлечет 6 миллиардов лари на новые предприятия и гостиницы

Для поддержки малого среднего бизнеса в Грузии будет внедрен специальный механизм, что подразумевает развитие бизнес-центров в 10 регионах, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. В рамках программы "Производи в Грузии" планируется профинансировать 1,3 тысячи новых предприятий и 400 гостиниц и инвестировать в них 6 миллиардов лари, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте.

Премьер-министр Грузии отметил, что инвестиции будут привлечены в рамках десятилетнего плана по развитию страны, окончательный вариант которого будет представлен в конце сентября.

Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса в Грузии будет внедрен механизм способствования региональному производству, что подразумевает развитие бизнес-центров в 10 регионах.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

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