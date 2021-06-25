00:26 26 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
LIVE:
Ираклий Гарибашвили

Государство привлечет 6 миллиардов лари на новые предприятия и гостиницы

photo: Government of Georgia / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1960)
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/19/252127728.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210625/252130752/Gosudarstvo-privlechet-6-milliardov-lari-na-novye-predpriyatiya-i-gostinitsy.html

Для поддержки малого среднего бизнеса в Грузии будет внедрен специальный механизм, что подразумевает развитие бизнес-центров в 10 регионах, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. В рамках программы "Производи в Грузии" планируется профинансировать 1,3 тысячи новых предприятий и 400 гостиниц и инвестировать в них 6 миллиардов лари, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте.

Вид на город Тбилиси - Нарикала, Метехский мост, церковь Св Николая и храм Сурб Геворг
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Бизнес–ангелы" поддержат грузинские стартапы

Премьер-министр Грузии отметил, что инвестиции будут привлечены в рамках десятилетнего плана по развитию страны, окончательный вариант которого будет представлен в конце сентября.

Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса в Грузии будет внедрен механизм способствования региональному производству, что подразумевает развитие бизнес-центров в 10 регионах.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Экономика Грузии (1960)
Теги:
Инвестиции, Малый бизнес, Производи в Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Картонный вырез Бритни Спирс в натуральную величину, на котором фанаты и сторонники собираются у здания окружного суда в Лос-Анджелесе, Калифорния
"Я хочу вернуть себе свою жизнь" - Бритни Спирс о судебных тяжбах с отцом
Прямая трансляция - Алые паруса
Прямая трансляция - праздничный концерт "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться