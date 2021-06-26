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Количество трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии продолжает снижаться

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1961)
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Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за первый квартал 2021 года составила 1 283,5 лари (390 долларов)

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в первом квартале 2021 года в Грузии составило 622,7 тысячи человек, что на 9% меньше, чем в январе-марте 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.

Из общего количества занятых 58% составляют мужчины, а 42% – женщины. 

Мужчины обсуждают текущую ситуацию в стране
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Количество нанятых работников в бизнес-секторе снизилось за год на 8,5% и составило 586,4 тысячи человек. Расходы на персонал в первом квартале составили 2,3 миллиарда лари, что меньше на 4,5% аналогичного показателя за 2020 год.

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 283,5 лари (390 долларов), что на 56,5 лари больше, чем в прошлом году.

За первый квартал 2021 года в Грузии общий оборот предприятий составил 28,9 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов), что на 11,3% больше, чем в январе-марте 2020 года.

Общий объем произведенной продукции в денежном выражении за отчетный период составил 10,3 миллиарда лари, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Снижение ВВП Грузии в первом квартале 2021 года составило 4,5% по сравнению с январем-мартом 2020 года.

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Темы:
Экономика Грузии (1961)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Бизнес, Грузия

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