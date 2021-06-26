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Государственная символика Грузии - флаг на Дворце официальных церемоний

Грузия и Ирландия создали бизнес-совет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (241)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210626/252131629/Gruziya-i-Irlandiya-sozdali-biznes-sovet.html

В ближайшем будущем бизнес-совет Грузия-Ирландия планирует совершить ознакомительный визит в Грузию с членами совета для углубления двусторонних контактов и разработки конкретных проектов

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Посольство Грузии в Ирландии организовало инаугурационную конференцию бизнес-совета обеих стран, сообщает телеканал Imedi.

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photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
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Конференцию открыли вице-премьер-министр Ирландии, министр предпринимательства, торговли и занятости Лео Варадкар, заместитель министра экономики Ираклий Надареишвили и посол Грузии в Ирландии Георгий Зурабашвили. В мероприятии приняли участие члены Наблюдательного совета, руководители ведущих компаний и представители официальных структур двух стран.

Мероприятие состояло из трех панелей: официальное открытие, бизнес-презентация, которую представил президент торгово-промышленной палаты Грузии Георгия Пертая, а в третьей части директор Национального музея Грузии Давид Лорткипанидзе рассказал о важных вопросах культурного наследия Грузии и европейской истории.

Среди участников дискуссии был посол Ирландии в Грузии Мартина Финн, которая приветствовала участников конференции. Также на онлайн-конференции выступил региональный директор Enterprise Ireland Конор Фах, и рассказал о преимуществах ведения бизнеса в Грузии и регионе Южного Кавказа.

Посол Грузии Георгий Зурабашвили поблагодарил присутствующих и отметил, что в этом году исполняется 25 лет грузино-ирландским дипломатическим отношениям, и создание совета в некотором смысле символично. Он пожелал успехов членам бизнес-совета и выразил надежду, что новая платформа станет важным звеном в укреплении деловых, экономических, культурных связей между двумя странами и привлечении инвестиций.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В ближайшем будущем бизнес-совет Грузия-Ирландия планирует совершить ознакомительный визит в Грузию с членами совета для углубления двусторонних контактов и разработки конкретных проектов.

В конференции приняли участие около 90 участников и посетителей, что свидетельствует о растущих бизнес-интересах Грузии и Ирландии.

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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (241)
Теги:
Ирландия, Экономика, Грузия

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