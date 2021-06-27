Интерес японских бизнесменов к Грузии растет

Грузия и Япония вводят механизмы правовой защиты инвестиций, что должно облегчить движение частного капитала между странами

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Инвестиционное соглашение Грузии с Японией, подписанное в начале года, вступит в силу 23 июля, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Страны подписали соглашение "О либерализации, поддержке и защите инвестиций между Грузией и Японией" 29 января 2021 года.

Соглашение предусматривает введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах, что должно облегчить движение частного капитала между Грузией и Японией, стимулировать предпринимательскую инициативу, помочь эффективному развитию экономических ресурсов и углублению экономических отношений.

По информации ведомства, власти Японии официально оповестили правительство Грузии о завершении процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Согласно сообщению МИД Японии, Грузия является своеобразным связующим звеном между Азией и Европой.

"В последние годы страна активно работает над тем, чтобы стать логистическим центром в регионе. Также проводились мероприятия, направленные на привлечение иностранных инвестиций. Мировое сообщество положительно оценивает созданный в стране благоприятный деловой климат. Следовательно, интерес японских компаний к Грузии растет, и их инвестиции в Грузию также растут", – сказано в сообщении МИД Японии.

По словам замглавы Минэкономики Геннадия Арвеладзе, Грузия открыта для японского капитала. Исходя из выгодного географического положения, либерального налогового законодательства и соглашениями о свободной торговле с основными мировыми рынками, Грузия привлекательна для японских инвестиций.

"Вступление соглашения в силу будет способствовать сближению деловых кругов между Грузией и Японией, реализации совместных бизнес-проектов и выходу японского капитала на грузинский рынок", – сказал Арвеладзе.

Отмечено, что переговоры по соглашению между странами начались еще в 2017 году и было проведено шесть раундов.

Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.

Товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 172,3 миллиона долларов. А с января по май 2021 года – почти 67 миллионов долларов.

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