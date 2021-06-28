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Требования к резервам коммерческих банков изменятся в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1963)
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Высокая долларизация – важнейшая системная проблема грузинской экономики, которая, несмотря на динамику спада, все еще остается достаточно высокой

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Национальный банк с 6 июля вносит изменения в минимальные резервные требования для коммерческих банков для стимулирования конкуренции и продолжения процесса дедолларизации, говорится в сообщении регулятора.

Согласно новым правилам, норма минимальных резервных требований по средствам, привлекаемым в иностранной валюте, будет устанавливаться для отдельного коммерческого банка индивидуально, в зависимости от долларизации вкладов.

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© photo: Sputnik
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"Новая инициатива, с одной стороны, будет стимулировать конкуренцию на рынке депозитов в лари и поощрять депозиты в лари, с другой стороны, она будет учитывать уровень долларизации каждого коммерческого банка", – отмечается в сообщении.

При этом, как поясняет Нацбанк, если уровень долларизации депозитов у банка не превышает 40 процентов, то ставка резервов будет снижена до 10 процентов для заемных средств в иностранной валюте со сроком погашения до 1 года.

Если же долларизация составляет 70 или более процентов, то ставка сохранится на уровне 25%.

Таким образом, коэффициент резервирования будет линейно уменьшаться с уменьшением долларизации депозитов на 40-70 процентов, поясняет Нацбанк.

Что касается средств, привлеченных в иностранной валюте с остаточным сроком погашения от 1 до 2 лет в диапазоне 40-70 процентов долларизации, ставка резервов будет аналогичным образом снижена с 15 до 10 процентов согласно линейному расчету.

Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Высокая долларизация – важнейшая системная проблема грузинской экономики, которая, несмотря на динамику спада, все еще остается достаточно высокой.

"Долларизация, помимо того, что представляет собой значительный риск для финансовой стабильности, также увеличивает давление на валютный рынок и инфляцию. Примечательно, что проблема высокой долларизации возникает особенно во время кризиса, когда государственные расходы растут", – отмечает Нацбанк.

Высокая долларизация и давление на инфляцию последствий мирового кризиса стали основными факторами сохранения в Грузии жесткой монетарной политики. На этой неделе Национальный банк Грузии принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 9,5%.

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Темы:
Экономика Грузии (1963)
Теги:
правила, Национальный банк Грузии, Грузия

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