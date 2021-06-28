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Вид на город Тбилиси - проспект Ильи Чавчавадзе в Ваке

Как правительство Грузии помогает развитию стартап-экосистемы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Стартап-Грузия (36)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210628/252143451/Kak-pravitelstvo-Gruzii-pomogaet-razvitiyu-startap-ekosistemy.html

Принимать участие в грантовом конкурсе могут компании, срок регистрации которых не превышает два года

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. В рамках шестого раунда грантового конкурса, софинансирование от государства в размере до 100 тысяч лари (31,7 тысячи доларов) получили 115 грузинских стартапов, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.

Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.

Вид на город Тбилиси - Нарикала, Метехский мост, церковь Св Николая и храм Сурб Геворг
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Бизнес–ангелы" поддержат грузинские стартапы

Агентство уже в седьмой раз объявило грантовый конкурс софинансирования для выявления стартапов с инновационными и креативными проектами.

"Это наше будущее, это такие ценные идеи, которые востребованы во всем мире, и об этом свидетельствуют недавние случаи, когда наши стартапы находят десятки миллионов инвестиций за рубежом. Я хочу, чтобы больше грузинских инвесторов вкладывали в будущее Грузии, новые идеи, новые стартапы", – заявила глава Минэкономики Натия Турнава на презентации грантовой программы.

Основатели стартапа Марита Генебашвили и Леван Шатиришвили
photo: courtesy of Marita Genebashvili
От домашней рассады до большой компании: успешный стартап в Грузии

По ее словам, грантовая программа софинансирования в 100 тысяч лари Агентства инноваций и технологий, важный рычаг в руках государства, которым оно помогает созданию стартап-экосистемы в Грузии.

Турнава подчеркнула, что грузинские стартапы уже очень конкурентоспособны в мире, и есть успешные примеры, когда стартапы после государственного финансирования привлекали частные инвестиции в Кремниевой долине, а также из разных стран.

Как получить грант

Принимать участие в конкурсе могут компании, срок регистрации которых не превышает два года. Конкурс объявляется два раза в год и финансируются 40 компаний.

Бюджет проекта составляет два миллиона лари (634 тысячи долларов). Каждый стартапер может потребовать максимум 100 тысяч лари. Еще одно условие – длительность проекта не должно превышать 12 месяцев.

Вид на город Тбилиси - Нарикала, Метехский мост, церковь Св Николая и храм Сурб Геворг
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Бизнес–ангелы" поддержат грузинские стартапы

Программа грантов софинансирования Агентства инноваций и технологий осуществляется при поддержке Проекта национальной инновационной экосистемы Всемирного банка (GENIE).

Цель программы – разработка в Грузии инновационных продуктов и услуг с международным потенциалом, их коммерциализация и стимулирование создания инновационных предприятий.

В общей сложности стартапы, финансируемые Агентством, смогли привлечь 35 миллионов лари (11,2 миллиона долларов) частных инвестиций, из которых 28 миллионов (8,9 миллиона долларов) были привлечены в 2020 году, в период пандемии COVID-19, а 11,3 миллиона лари (3,6 миллиона долларов) были выделены стартапам через грантовые программы с момента основания Агентства.

В прошлом году в грантовых программах было выявлено 77 стартапов.

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Темы:
Стартап-Грузия (36)
Теги:
Инвестиции, стартапы, Грузия

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