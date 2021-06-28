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Сеул на закате

Грузия заинтересована в привлечении инвестиций из Южной Кореи

© photo: Sputnik / Петров
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Темы:
Внешняя политика Грузии (640)
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Положения проекта соглашения включают механизмы защиты инвестиций и инвесторов в случае возникновения споров между сторонами

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Состоялся первый официальный раунд переговоров по проекту Соглашения о поддержке и защите инвестиций между Грузией и Южной Кореей, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Первые консультации сторон по инвестиционному соглашению прошли в Сеуле в декабре 2019 года.

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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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"Мы убеждены, что подписание двустороннего соглашения о поддержке и защите инвестиций между Грузией и Кореей, которое создаст прочную правовую основу для сотрудничества в области инвестиций, будет способствовать движению капитала, стимулировать предпринимательские инициативы и повысит уровень жизни обеих стран", – заявил замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе.

Арвеладзе возглавил переговорную группу с грузинской стороны. По его словам, Корея – одна из самых важных для нас стран, с которой есть больший потенциал с точки зрения привлечения инвестиций. В последние годы корейские инвесторы проявляют все больший интерес к Грузии, в том числе в сфере энергетики, отметил он.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Положения проекта соглашения включают механизмы защиты инвестиций и инвесторов в случае возникновения споров между сторонами, способы их разрешения, что будет способствовать развитию инвестиционной деятельности между сторонами и дальнейшему углублению отношений в сфере инвестирования.

По статистике, первые инвестиции из Кореи в Грузию были сделаны в 1997 году, с тех пор включая 2020 год общий объем инвестиций составил 204,32 миллиона долларов. В том числе 2016-2020 годах – 123,79 миллиона долларов.

По данным Национальной службы статистики, товарооборот между странами в январе-мае текущего года составил 31,1 миллиона долларов.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (640)
Теги:
Инвестиции, Южная Корея, Грузия

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