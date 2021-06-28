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Тбилисская телевышка и небо в облаках

Правительство Грузии списывает с радиовещателей долг в 1,5 миллиона лари

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Решением правительства, помимо списания долга, с 24 радиовещательных компаний до конца года не будет взиматься плата за обслуживание

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Правительство Грузии списывает с радиовещательных компаний долг в 1,5 миллиона лари (более 400 тысяч долларов) и не будет брать с них стоимость обслуживания до конца года.

Как заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, речь идет о долгах 24 радиовещательных компаний. 

Вид на город Тбилиси - проспект Ильи Чавчавадзе в Ваке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В государственной собственности компания ООО "Грузинское телерадиоцентр", которой принадлежат телевышки по всей Грузии. Через эти телевышки мы предоставляем радиовещателям разные частоты. К нам и в регулирующую комиссию за последнее время обратились 24 радиостанции. Они просили списать с них задолженность перед телерадиоцентром, объяснив это тяжелым положением, в которое они попали из-за пандемии коронавируса", – сказала Натия Турнава.

По ее словам, основной источник дохода таких компаний – реклама, а учитывая то, что в 2020 году экономическая деятельность была практически приостановлена, их доходы существенно сократились.

Министр сообщила, что правительство удовлетворило просьбу 24 радиовещательных компаний и в общей сложности простило им около 1,5 миллиона лари долга, а также до конца года не будет брать с них плату за обслуживание. 

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Темы:
Правительство Грузии (200)
Теги:
Долг, Правительство, Грузия

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