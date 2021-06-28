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Ночной клуб Bassiani

Грузия разработает для ночных клубов новые правила работы в условиях COVID-19

photo: BASSIANI / FB
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210628/252149352/Gruziya-razrabotaet-dlya-nochnykh-klubov-novye-pravila-raboty-v-usloviyakh-COVID-19.html

Большинство владельцев ночных клубов Грузии заявляют, что готовы закрыть свои заведения, так как находятся на грани банкротства

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузинское правительство для возобновления работы ночных кубов в стране начнет вместе с их владельцами работу над новыми протоколами безопасности, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Туранва.

Танцпол в ночном клубе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ночным клубам в Грузии помогут не закрыться окончательно

Ночные клубы в Грузии закрылись в марте прошлого года. С 1 июля в Грузии отменяется ограничение на передвижение ночью, так называемый "комендантский час", однако рестораны и кафе смогут принимать посетителей только до 24:00.

О возобновлении работы ночных клубов пока речи нет. Как ранее заявила глава Минэкономики, несмотря на большой ущерб, который понесли клубы из-за пандемии, они будут самыми последними, с кого снимут ограничения.

"Мы начали некоторое исследование. Я и ранее говорила, что состоится встреча с представителями сектора, но мы не хотим, чтобы это была встреча ради встречи, поскольку это пострадавшая индустрия. Мы начали изучать проблемы… Сейчас мы начнем с ними работать над новыми протоколами безопасности, с которыми сможем восстановить эту отрасль в будущем", – сказала министр.

При этом большинство владельцев ночных клубов Грузии заявляют, что готовы закрыть свои заведения, так как находятся на грани банкротства.

Экономика страны продолжает переживать тяжелые последствия пандемии, которая затронула абсолютно все сферы. В стране растет безработица, а большинство бизнесменов еле держатся на плаву.

Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%.

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