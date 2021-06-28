Хотя бы на 50 человек - рестораторы Грузии просят смягчить ограничения

Ассоциация рестораторов Грузии считает, что смягчение ограничения на проведение социальных мероприятий позволит ресторанному бизнесу отправиться от удара, нанесенного пандемией

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Ассоциация рестораторов Грузии обратилась к властям с требованием разрешить проведение социальных мероприятий хотя бы на 50 человек.

Как заявил на брифинге президент Ассоциации Шота Бурджанадзе, необходимо разрешить проводить легально мероприятия, на которых смогут присутствовать до 50 человек, чтобы ресторанная сфера оправилась после тяжелого года.

"Наше требование заключается в том, чтобы там, где мероприятия на 200-250 человек все равно проводятся нелегально, разрешили проводить их уже легально хотя бы на 50 человек", - сказал Бурджанадзе.

По его словам, свадьбы все равно проводятся, а законопослушные граждане страдают.

"Мы проснулись в очень сложной ситуации в том смысле, что около 40% нашей сферы просто не существует. Мы столкнулись с этой самой сложной проблемой, люди либо перешли в другую сферу деятельности, не выдержав год и три месяца такой реальности, в которой оказались, или уехали за границу", - сказал Бурджанадзе.

В Грузии сняты практически все ограничения, введенные в стране с началом пандемии коронавируса. Из оставшихся ограничений продолжают действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях, запрет на проведение социальных мероприятий и работу ночных клубов.

Ограничение на передвижение в ночные часы, так называемый "комендантский час", упраздняется с 1 июля.

Что касается ресторанов, то они постепенно возобновили работу с 15 февраля.

С 1 июля объектам питания в Грузии разрешается работать до 12 часов ночи.

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