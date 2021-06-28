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Частные дома и участки в селах в регионе Шида Картли

Грузия намерена активнее использовать "зеленую энергетику" в сельском хозяйстве

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (239)
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К проекту льготного агрокредитования добавлена ​​новая составляющая, благодаря которой стало возможным приобретение, монтаж и обустройство возобновляемых источников энергии

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Программа Минсельхоза "Льготный агрокредит", которая обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке, поможет бенефициарам программы внедрять возобновляемые источники энергии в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.

Поправки в проект "Льготный агрокредит" были утверждены на заседании правительства в понедельник.

Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
© Sputnik / Seyran Baroyan
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По инициативе Минсельхоза, к проекту льготного агрокредитования добавлена ​​новая составляющая, благодаря которой стало возможным приобретение, монтаж и обустройство возобновляемых источников энергии, что поможет снизить воздействие на окружающую среду. В то же время это приведет к увеличению внедрения практики использования возобновляемых источников энергии в сельскохозяйственной деятельности.

Общая сумма кредитов, выданных одному бенефициару на эти цели, варьируется от 1,5 миллиона до 10 миллионов лари. Агентство развития села будет софинансировать проценты по кредиту не более 36 месяцев в размере 11% годовых.

С изменениями, внесенными в проект, появилась возможность приобретать возобновляемые источники энергии через агролизинг.

ЛЭП. Высоковольтная линия электропередач
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Минсельхоз Грузии активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Благодаря реализации масштабного проекта "Льготный агрокредит" агропредпринимателям и фермерам стали доступны недорогие финансовые ресурсы.

Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари (примерно 95,3 миллиона долларов). В течение 2020 года выдано 6,2 тысячи кредитов на сумму более 372 миллионов лари (118,2 миллионов долларов). Софинансирование Агентства составило 64,3 миллиона лари (20,4 миллиона долларов).

К проекту подключены 13 банков и четыре лизинговые организации.

Для улучшения производственных процессов первичного производства, переработки и хранения с момента запуска проекта выдано 46,4 тысячи кредитов на сумму 2,7 миллиарда лари (857 миллиона долларов). Софинансирование Агентства составило 379,3 миллиона лари (120,5 миллиона долларов).

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (239)
Теги:
энергетика, Сельское хозяйство, Грузия

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