Экспорт персиков и нектаринов из Грузии вырос в 18 раз

Основными странами-экспортерами Грузии являются Россия и Армения, большая часть фруктов ушла в эти страны

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. С 1 мая по 27 июня Грузия экспортировала 1,636 тонны персиков и нектаринов на сумму 1,433 тысячи долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.

По данным ведомства, объемы экспорта фруктов в 18 раз превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Тогда объем экспорта составил 73 тысячи долларов.

За этот период экспортная цена персиков и нектаринов выросла на 7% и составляет 0,88 доллара за килограмм.

Большая часть фруктов вывезена в Россию (938 тонн) и Армению (649 тонн).

В этом году в процессе сдачи урожая задействованы 36 холодильных хозяйств вместо 23.

В целях содействия реализации урожая персиков в течение всего сезона специальная рабочая группа будет обеспечивать осуществление всех процедур, связанных с экспортом фруктов, по принципу одного окна.

За сезон 2020 года из Грузии было экспортировано примерно 23,4 тысячи тонн персиков. Более 80% от общего количества пришлось на Россию. Среди других важных экспортных рынков – Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Словения, Ирак, Иран, Беларусь, Молдова и Катар.

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