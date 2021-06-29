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Лондонская фондовая биржа. Акции, котировки, трейдеры

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

© AFP / ISABEL INFANTES
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1965)
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Стоимость ценных бумаг правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном понизилась

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась в цене на 0,15% и составила 102,03 с доходностью 2,3%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,14%, торги закрылись с доходностью 2,73% по цене 106,55 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,3 пункта с доходностью 5,6%, за неделю цена понизилась на 0,17%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,02% до 100,96, доходность составила 3,84%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже повысилась за неделю на 1,82% и составила 13,4 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 245 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,08-13,72 фунта за акцию.

Здание администрации правительства Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 8,19% и составила 6,87 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 212 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,34-6,87 фунта.

Акции TBC Bank выросли в цене за неделю на 0,54% до 11,24 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 114 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,0-11,36 фунта за акцию.

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Темы:
Экономика Грузии (1965)
Теги:
TBC Bank, "Банк Грузии", еврооблигации, Грузия

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