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Тепличное хозяйство в Грузии

Правительство Грузии планирует улучшить доступ для фермеров к кредитам

photo: Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (241)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210629/252156465/Pravitelstvo-Gruzii-planiruet-uluchshit-dostup-dlya-fermerov-k-kreditam.html

Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Власти Грузии планируют привлечь все больше мелких предпринимателей в государственные программы, направленные на помощь фермерам, для увеличения экспортного потенциала страны, заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.

Ведомство активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке.

Фрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Экспортный потенциал страны велик, и мы думаем, что есть возможности для сотрудничества в этом направлении. Наша задача – максимально вовлечь местное население в производственную цепочку по модели гарантированных закупок. В ближайшее время вместе с производителями мы разработаем новый проект, который расширит доступ к кредитным ресурсам для местных малых предпринимателей, мелких фермеров", – сказал Давиташвили журналистам.

Глава Минсельхоза посетил современное тепличное хозяйство компании "Магали" в Карельском муниципалитете (регион Шида Картли). Компания является бенефициаром госпрограммы "Льготный агрокредит". Размер кредита 1,5 миллиона лари.

В хозяйстве 80 теплиц для выращивания брокколи и цветной капусты, из которых планируется собрать 500 тонн урожая. Продукция перерабатывается на предприятии ООО "Гленбер", созданном при поддержке государства. Конечный продукт экспортируется в США. В теплице работает 150 человек.

Частные дома и участки в селах в регионе Шида Картли
© Sputnik / STRINGER
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Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари (примерно 95,3 миллиона долларов). В течение 2020 года выдано 6,2 тысячи кредитов на сумму более 372 миллионов лари (118,2 миллиона долларов). Софинансирование Агентства составило 64,3 миллиона лари (20,4 миллиона долларов).

К проекту подключены 13 банков и четыре лизинговые организации.

Для улучшения производственных процессов первичного производства, переработки и хранения с момента запуска проекта выдано 46,4 тысячи кредитов на сумму 2,7 миллиарда лари (857 миллиона долларов). Софинансирование Агентства составило 379,3 миллиона лари (120,5 миллиона долларов).

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (241)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Грузия

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