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Увеличен потребительский тариф на газ для жителей спальных районов Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (256)
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Природный газ подорожал для всех, после крупной газораспределительной компании Tbilisi Energy, тарифы своим потребителям повысили и малые компании

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Жители Варкетили, Глдани и Мухиани в Тбилиси с 1 июля будут платить за природный газ на восемь тетри больше, говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).

В конце мая GNERC пересмотрела тарифы на природный газ компании Tbilisi Energy, которая снабжает природным газом центральные районы столицы. С 1 июня до 500 тысяч абонентов компании платят за газ на восемь тетри больше – 53,972 тетри, включая НДС.

Газовая плита
© Sputnik / Levan Avlabreli
Почему повысились потребительские тарифы на газ в Тбилиси

Комиссия приняла решение скорректировать тарифы и для малых газораспределительных компаний. Новый тариф будет действовать до 31 октября 2022 года включительно.

Так, 16 тысяч абонентов "Варкетилэар" будут платить 57,062 тетри за 1 м3, вместо 48, 677 тетри.

Компания "Энергосоюз" которая обслуживает 12 тысяч абонентов в Глдани и Мухиани, будут платить 57,794 тетри, вместо 49,443 тетри за 1 м3.

Кроме того, тариф на потребительский газ с 1 июля на пять тетри повысится для жителей Сенакского муниципалитета на западе Грузии.

До 9 тысяч абонентов газораспределительной компании "Гаско+" будут платить 53,351 за 1 м3 вместо 48,301 тетри.

Решение о пересмотре тарифов GNERC приняла на основе обращения самих компаний с учетов обесценивания курса национальной валюты Грузии. 

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Темы:
Энергетика Грузии (256)
Теги:
Тбилиси, Тарифы на газ, энергетика, Грузия

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