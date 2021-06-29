Еще больше кино: в Грузии намерены развивать кинопавильоны - Минэкономики

Новые проекты будут ориентированы на рост местного рынка киноиндустрии, развитие туристического потенциала страны и привлечение иностранных инвестиций

ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. Грузия разрабатывает несколько проектов, которые предусматривают развитие кинопавильонов, в том числе для голливудских фильмов. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

При инициативе правительства в государственную программу "Производи в Грузии" будут внесены изменения. Речь идет о продвижении киноиндустрии, ​​содействии развитию местного киносектора и привлечению иностранных студий.

Изменения будут ориентированными на рост местного рынка киноиндустрии, развитие туристического потенциала страны и привлечение прямых иностранных инвестиций, отметила министр.

По словам Натии Турнава, в ближайшее время будет объявлено об активизации проектов с обновленными условиями.

"Программа "Снимай в Грузии" способствует повышению осведомленности о Грузии. При этом важно, чтобы Грузия сформировалась бы не только как единая точка кинопроизводства, но и как площадка для множественного производства фильмов. Примечательно, что с обновлением этой программы в Грузии разрабатывается несколько проектов, среди которых развитие кинопавильонов, в том числе для голливудских фильмов. Это будет большим достижением, так как это источник постоянной работы", - отметила Турнава.

Программа "Снимай в Грузии" с 2016 года реализуется агентством министерства экономики и устойчивого развития "Производи в Грузии". Программа дает местным или международным продюсерам, заинтересованным в кинопроизводстве, возможность снять фильм или другую аудио/визуальную продукцию в Грузии и получить обратно до 20-25% квалифицированных расходов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.