Стоимость растет, зарплаты падают: новая статистика в сфере строительства

Увеличение индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 15,9%, в то время как среднемесячная зарплата снизилась на 3%

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2021 года вырос на 8,7% процента по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

По данным ведомства, увеличение индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 15,9%. Среднемесячная зарплата за отчетный период в годовом исчислении снизилась на 3%.

В тоже время, индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2021 года снизился на 1,6% процента по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Изменение произошло в основном из-за снижения на 19,7% среднемесячной номинальной заработной платы работников в строительном секторе.

В первом квартале 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 562 объекта общей площадью 341,9 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-мартом 2020 года, число введенных объектов выросло на 16,1%, а их площадь уменьшилась на 18,5%.

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