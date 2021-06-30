07:07 30 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7608
  • 100 RUB4.3537
  • USD3.1603
Поиск
Строительство нового жилого дома в столице Грузии

Стоимость растет, зарплаты падают: новая статистика в сфере строительства

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1968)
8 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/17/250687281.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210630/252166149/Stoimost-rastet-zarplaty-padayut-novaya-statistika-v-sfere-stroitelstva.html

Увеличение индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 15,9%, в то время как среднемесячная зарплата снизилась на 3%

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2021 года вырос на 8,7% процента по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

По данным ведомства, увеличение индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 15,9%. Среднемесячная зарплата за отчетный период в годовом исчислении снизилась на 3%.

Завод по производству стройматериалов
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

В тоже время, индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2021 года снизился на 1,6% процента по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Изменение произошло в основном из-за снижения на 19,7% среднемесячной номинальной заработной платы работников в строительном секторе.

В первом квартале 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 562 объекта общей площадью 341,9 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-мартом 2020 года, число введенных объектов выросло на 16,1%, а их площадь уменьшилась на 18,5%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1968)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, строительство, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Как выглядит путь к самому высокому водопаду Азербайджана
Как выглядит путь к самому высокому водопаду Азербайджана – видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться