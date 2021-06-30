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Мужчины обсуждают текущую ситуацию в стране

Более 102 тысяч граждан Грузии получили компенсации по безработице в июне

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1969)
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Sputnik Грузия
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Общая сумма компенсаций по безработице, выданных государством гражданам Грузии в июне, составила 20,5 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Денежную помощь от государства в размере 200 лари (63,3 доллара) в июне получили 102 665 граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Государственного агентства по трудоустройству.

Компенсации по безработице за июнь досталась и тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Общая сумма денежной помощи составила 20,5 миллиона лари (6,5 миллиона долларов).

Объем выплаченных компенсаций, начиная с января 2021 года, выглядит так: 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май
Кол-во получивших, чел 106 389 140 029 130 683 120 496 9 086
Общая сумма, млн. лари 21,3 28,0 26,2 24,1 21,8
В рамках антикризисного экономического плана правительства Грузии с января 2021 года, нанятые работники, оставшиеся без дохода, получают ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение шести месяцев. Тем, кто зарегистрировался на получение помощи в январе-феврале, будет продлен срок получения компенсации, до истечения полных 6 месяцев.

Компенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата минимум в 10 лари (3,16 доллара).

Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан. 

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Темы:
Экономика Грузии (1969)
Теги:
Компенсация, Безработица, Грузия

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