Более 102 тысяч граждан Грузии получили компенсации по безработице в июне

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Денежную помощь от государства в размере 200 лари (63,3 доллара) в июне получили 102 665 граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Государственного агентства по трудоустройству.
Компенсации по безработице за июнь досталась и тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Общая сумма денежной помощи составила 20,5 миллиона лари (6,5 миллиона долларов).
Объем выплаченных компенсаций, начиная с января 2021 года, выглядит так:
|Месяц
|Январь
|Февраль
|Март
|Апрель
|Май
|Кол-во получивших, чел
|106 389
|140 029
|130 683
|120 496
|9 086
|Общая сумма, млн. лари
|21,3
|28,0
|26,2
|24,1
|21,8
Компенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.
Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата минимум в 10 лари (3,16 доллара).
Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.
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