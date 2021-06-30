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Двухэтажный пассажирский поезд Stadler на тбилисском железнодорожном вокзале

ГЖД после отмены "комендантского часа" назначит еще один рейс Тбилиси-Батуми

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (480)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210630/252172715/GZhD-posle-otmeny-komendantskogo-chasa-naznachit-esche-odin-reys-Tbilisi-Batumi.html

Грузинская железная дорога с 1 июля помимо дополнительного поезда в Батуми добавила рейсы из Тбилиси и в Поти и Зугдиди

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинская железная дорога с 1 июля, после снятия ограничения на передвижения в ночное время, назначила еще один ежедневный рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси.

Как говорится на сайте компании в Facebook, теперь ежедневно будут осуществляться три рейса на черноморское побережье. Изменения коснутся и других направлений, в том числе Тбилиси-Поти и Тбилиси-Зугдиди.

Пассажирский поезд
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В связи с отменой "комендантского часа" меняется расписание движения поездов и по другим направлениям. Билеты уже продаются онлайн и в кассах Грузинской железной дороги", - говорится в распространенном заявлении.

При этом ГЖД напоминает, что для пассажиров по-прежнему действуют установленные в связи с пандемией коронавируса правила: социальная дистанция, ношение масок, термоскрининг, дезбарьер, дезинфекция рук специальным раствором.

Снимать маски нельзя в течение всей поездки.

Межведомственный координационный совет 22 июня принял решение отменить ограничение на передвижение в ночные часы с 1 июля. "Комендантский час" перестает действовать с 23:00 30 июня. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (480)
Теги:
Зугдиди, Поти, Батуми, железная дорога, Грузия

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