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Налоги на колесах: Служба доходов Минфина Грузии будет обслуживать население в регионах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1970)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210630/252173152/Nalogi-na-kolesakh-Sluzhba-dokhodov-Minfina-Gruzii-budet-obsluzhivat-naselenie-v-regionakh.html

Микроавтобусы Службы доходов оснащены техническими средствами и могут предоставить жителям регионов все необходимые услуги, касающиеся налогов

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Микроавтобусы RS CAR Службы доходов Минфина Грузии будут обслуживать налогоплательщиков в регионах с 1 по 22 июля.

Как говорится в сообщении ведомства, сервисные центры RS CAR Минфина будет обслуживать налогоплательщиков в 27 населенных пунктах в разных регионах, где нет подобного сервисного обслуживания.

Парламент Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Микроавтобусы оборудованы техническими средствами, имеющимися в сервисных центрах Службы доходов, и позволят налогоплательщикам получить необходимое обслуживания по месту жительства.

В частности, получить консультации по применению Налогового кодекса Грузии и соответствующих нормативных актов, как пользоваться веб-сайтом Службы доходов, как подать заявку после авторизации на предоставление или отзыв статуса микро/малого бизнеса или плательщика фиксированного налога и т.д. 

Перейдя по ссылке https://rs.ge/NewsArchive?newsId=382, можно узнать даты, адреса и часа работы RS CAR. 

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Темы:
Экономика Грузии (1970)
Теги:
Службы доходов Минфина Грузии, налоги, Грузия

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