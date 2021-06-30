Налоги на колесах: Служба доходов Минфина Грузии будет обслуживать население в регионах

Микроавтобусы Службы доходов оснащены техническими средствами и могут предоставить жителям регионов все необходимые услуги, касающиеся налогов

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Микроавтобусы RS CAR Службы доходов Минфина Грузии будут обслуживать налогоплательщиков в регионах с 1 по 22 июля.

Как говорится в сообщении ведомства, сервисные центры RS CAR Минфина будет обслуживать налогоплательщиков в 27 населенных пунктах в разных регионах, где нет подобного сервисного обслуживания.

Микроавтобусы оборудованы техническими средствами, имеющимися в сервисных центрах Службы доходов, и позволят налогоплательщикам получить необходимое обслуживания по месту жительства.

В частности, получить консультации по применению Налогового кодекса Грузии и соответствующих нормативных актов, как пользоваться веб-сайтом Службы доходов, как подать заявку после авторизации на предоставление или отзыв статуса микро/малого бизнеса или плательщика фиксированного налога и т.д.

Перейдя по ссылке https://rs.ge/NewsArchive?newsId=382, можно узнать даты, адреса и часа работы RS CAR.

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