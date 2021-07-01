Авиакомпания FlyArystan свяжет Кутаиси с еще одним городом в Казахстане

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan с 14 июля добавляет еще одно направление из обновленного международного аэропорта Кутаиси в Кахзахстан, говорится в сообщении Ассоциации аэропортов Грузии.

В настоящее время FlyArystan выполняет рейсы из Кутаиси в Атырау, Актау и Нур-Султана. Четвертым пунктом назначения стал город Шымкент на юге Казахстана.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

FlyArystan - первая казахстанская бюджетная авиакомпания, созданная в 2018 году и являющаяся дочерней компанией AIR ASTANA. Авиакомпания эксплуатирует в основном самолеты AIRBUS A320.

С 1 марта упрощены процедуры авиавъезда в Грузию из Казахстана. Гражданам Казахстана достаточно иметь при себе отрицательный ответ ПЦР-теста, чтобы прилететь в Грузию. Сделан он должен быть не позднее, чем за 72 часа до въезда. Что касается граждан Грузии, для въезда в Казахстан у них должен быть при себе отрицательный результат ПЦР-теста, в том числе и у вакцинированных граждан.

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