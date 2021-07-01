09:33 01 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7639
  • 100 RUB4.3274
  • USD3.1659
Поиск
Пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan

Авиакомпания FlyArystan свяжет Кутаиси с еще одним городом в Казахстане

photo: Kutaisi International Airport / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/05/251646029.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210701/252172799/Aviakompaniya-FlyArystan-svyazhet-Kutaisi-s-esche-odnim-gorodom-v-Kazakhstane.html

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan с 14 июля добавляет еще одно направление из обновленного международного аэропорта Кутаиси в Кахзахстан, говорится в сообщении Ассоциации аэропортов Грузии.

В настоящее время FlyArystan выполняет рейсы из Кутаиси в Атырау, Актау и Нур-Султана. Четвертым пунктом назначения стал город Шымкент на юге Казахстана.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот, фото из архива
© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv
Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

FlyArystan - первая казахстанская бюджетная авиакомпания, созданная в 2018 году и являющаяся дочерней компанией AIR ASTANA. Авиакомпания эксплуатирует в основном самолеты AIRBUS A320.

С 1 марта упрощены процедуры авиавъезда в Грузию из Казахстана. Гражданам Казахстана достаточно иметь при себе отрицательный ответ ПЦР-теста, чтобы прилететь в Грузию. Сделан он должен быть не позднее, чем за 72 часа до въезда. Что касается граждан Грузии, для въезда в Казахстан у них должен быть при себе отрицательный результат ПЦР-теста, в том числе и у вакцинированных граждан.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Эпидемиолог из США: мы никогда не сталкивались с искусственным вирусом
Эпидемиолог из США: мы никогда не сталкивались с искусственным вирусом
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться