Жителям Грузии будут приходить счета от новых энергокомпаний

Изменение было внесено в рамках реформы рынка электроэнергии в соответствии с директивами Третьего энергетического пакета Евросоюза

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Бытовых потребителей и малые предприятия Грузии с 1 июля начинают обслуживать новые электрораспределительные компании.

Так, абонентов в Тбилиси вместо компании "Теласи" будет обслуживать "Тбилисская электроснабжающая компания" (Телмико), а жителей регионов вместо Energo-pro Georgia – "ЭП Грузия распределение".

Изменение было внесено в рамках реформы рынка электроэнергии в соответствии с директивами законодательства Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков по Третьему энергетическому пакету ЕС. В рамках реформы электрораспределительные компании должны были осуществить разделение деятельностей по поставке и распределению.

Осуществляемые изменения не коснутся потребительского тарифа.

АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошло в состав группы "Интер РАО". В собственности группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".

Компания Energo-Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она является крупным оператором на энергетическом рынке Грузии, специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт. Услугами Energo-Pro Georgia пользуются 860 000 клиентов. Имея в своем штате 5 200 сотрудников, компания является одним из крупнейших работодателей в Грузии.

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