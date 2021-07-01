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Курс лари на среду – 3,1659 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1053)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0056 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 июля в размере 3,1659 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0056 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 1 июля
Кросс-курс основных валют на 1 июля

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1053)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс, Грузия

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