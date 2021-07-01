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В Грузии увеличилась помощь нуждающимся детям

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Экономика
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (367)
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По данным за май 2021 года, на сегодняшний день в Грузии всего 153 394 социально нуждающихся семей

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Размер помощи для детей из социально необеспеченных семей увеличилась вдвое с 1 июля.

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© Sputnik / STRINGER
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Помощь на каждого ребенка из социально нуждающихся семей будет составлять 100 лари (около 30 долларов) на каждого ребенка.

Кроме того, помощь на детей могут получить семьи, набравшие не более 12 тысяч баллов по шкале оценке благосостояния, а не 10 тысяч баллов, согласно действующей схеме.

По данным за май 2021 года, на сегодняшний день в Грузии всего 153 394 социально нуждающихся семей, 148 094 из них находятся за чертой бедности.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (367)
Теги:
Дети, Грузия

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