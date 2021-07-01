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Люди передают друг другу купюры грузинской валюты лари различного номинала

Новые купюры лари введены в оборот в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
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Чтобы снизить риск смешения номиналов, на купюрах 5 и 20 лари незначительно изменили тональности их фоновой сетки без изменения основных цветов

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Новые купюры номиналом 5 и 20 лари 2021 года выпуска введены в оборот с 1 июля.

Новые банкноты будут находиться в обороте наравне с купюрами более ранних лет выпуска.

Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Нацбанке Грузии назвали причины укрепления лари

Купюры были изготовлены по идентичному дизайну и товарным знакам своих предшественников, и имеют подпись действующего президента Национального банка Грузии.

Чтобы снизить риск смешения номиналов, на купюрах незначительно изменили тональности их фоновой сетки без изменения основных цветов.

Нацбанк Грузии на постоянной основе обеспечивает потребность экономики страны в наличных деньгах и одновременно обеспечивает изъятие устаревших банкнот из каналов обращения и их обновление.

Грузинская национальная валюта лари появилась в обороте 2 октября 1995 года. В 2016 году началось обновление банкнот на более защищенные с новым ярким дизайном. С 1 февраля 2016 года в оборот были выпущены банкноты номиналом 20 и 50 лари, 1 ноября того же года – номиналом 100 лари, 1 сентября 2017 года – номиналом 5 лари, 1 октября 2019 года – номиналом 10 лари.

Согласно данным Нацбанка, в обороте находится 4,6 миллиарда лари.

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