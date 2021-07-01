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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Экономист объяснил, почему грузинские мигранты стали перечислять на родину больше денег

Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1973)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210701/252185627/Ekonomist-obyasnil-pochemu-gruzinskie-migranty-stali-perechislyat-na-rodinu-bolshe-deneg.html

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия назвал причины роста объема денежных перечислений в Грузию

Экономика
Экономист объяснил, почему грузинские мигранты стали перечислять на родину больше денег

"В Грузии тяжелая экономическая ситуация, растет безработица. Население не может позволить себе зарабатывать, поэтому родственники, находящиеся за границей, стали перечислять больше. 30-40% этих денег идут девелоперским компаниям, чтобы закрыть ипотечные кредиты, а остальное разменивается на бирже и тратится на медикаменты и другие товары и услуги", –рассказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе-мае 2021 года вырос на 46,9%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 881,1 миллиона долларов.

Италия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из Италии в январе-апреле составил 150 миллионов долларов – 17% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии с начала 2021 года денежных переводов поступило на 48,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Темы:
Экономика Грузии (1973)
Теги:
денежные переводы, мигранты, Экономика, Грузия

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