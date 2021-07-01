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Самолет саудовской низкобюджетной авиакомпании Flynas

Лоукостер Flynas из Саудовской Аравии увеличивает частоту полетов Грузию

photo: Flynas / FB
Экономика
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (224)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210701/252187410/Loukoster-Flynas-iz-Saudovskoy-Aravii-uvelichivaet-chastotu-poletov-Gruziyu.html

Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы по четырем направлениям с 11 дополнительными частотами в неделю

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Низкобюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas увеличивает интенсивность полетов в Грузию и добавляет один регулярный маршрут, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

По данным агентства, в пик сезона летней навигации авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы по четырем направлениям с 11 дополнительными частотами в неделю.

Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, с сегодняшнего дня до конца июля авиакомпания будет выполнять следующие рейсы:

  • Тбилиси - Касим - Тбилиси. Будут выполняться три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу,
  • Эр-Рияд - Тбилиси - Эр-Рияд. Добавлены три частоты, и в общей сложности регулярные рейсы будут выполняться шесть раз в неделю: каждый вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.
  • Джедда - Тбилиси - Джедда. Добавлены три частоты, и в общей сложности регулярные рейсы будут выполняться семь раз в неделю - ежедневно.
  • Даммам - Тбилиси - Даммам. Будут выполняться с двумя дополнительными частотами, а в общей сложности с частотой шесть раз в неделю: каждый понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Согласно действующим регуляциям, иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (224)

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