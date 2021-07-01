Грузия рассчитывает на новую программу помощи от МВФ

Очередная миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Грузии, правда пока виртуально

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузия планирует начать переговоры с Международным валютным фондом о начале новой программы, для увеличения экономического роста, говорится в сообщении министерства финансов Грузии.

В апреле 2021 года МВФ завершил четырехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, и перечислит Грузии последний транш в размере около 111 миллионов долларов, в результате чего общие выплаты в рамках программы составят 687 миллионов долларов.

"Грузия планирует запустить новую программу с Международным валютным фондом, которая должна способствовать быстрому экономическому росту страны в постпандемический период", - говорится в сообщении Минфина.

Желание добиться нового программы министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили озвучил в рамках встречи с миссией Международного валютного фонда, которая начала работу в Грузии в виртуальном формате.

По сообщению министерства, целью этой миссии представителей МВФ является оценка макроэкономической ситуации в Грузии, налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики страны.

Министр финансов проинформировал членов миссии о текущей ситуации в экономике, обновленных прогнозах экономического роста, принятых мерах в плане поддержки бизнеса и социальной поддержки, динамике бюджета на текущий год, фискальной консолидации и запланированных мерах по укреплению устойчивости финансового сектора.

У правительства Грузии амбициозные планы на ближайшие 9 лет. Правительство Грузии уже начало готовить подробный план развития страны до 2030 года, который будет представлен в сентябре.

Как уже озвучил премьер-министр Грузии, среди целей плана достижение двузначной цифры экономического роста и увеличение ВВП на душу населения до 10 тысяч долларов.

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На данный момент в Грузии прогнозируется экономический рост в пределах 6%. По прогнозам аналитиков, этому будут способствовать открытие туризма и массовая вакцинация граждан.

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