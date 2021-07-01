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Вырастут ли тарифы на мобильную связь в Грузии? Власти отказались от госрегулирования

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1975)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210701/252188979/Vyrastut-li-tarify-na-mobilnuyu-svyaz-v-Gruzii-Vlasti-otkazalis-ot-gosregulirovaniya.html

Комиссия оставляет за собой право пресекать попытки операторов злоупотреблять своим доминирующим положением

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям упразднила ограничивающий механизм по установке тарифов для мобильных операторов, что даст им возможность самим устанавливать цены на минуты разговора .

Речь идет исключительно о тарифах мобильных операторов и не коснется фиксированного интернета, который также контролируют те компании, которые выполняют функции мобильных операторов.

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Однако несмотря на упразднения ограничителя тарифов, который по мнению комиссии поможет операторам связи оперативно реагировать на вызовы в период пандемии, осуществлять инвестиции и вводить новые технологии, нормы поведения на рынке для операторов мобильной связи все же останутся.

Комиссия предупреждает, что она имеет право пресекать попытки операторов злоупотреблять своим доминирующим положением или ограничивать интересы потребителей.

"Несмотря на выход из тарифных регуляций, коммуникационная комиссия, как регулятор сектора в рамках своих функций и задач будет изучать вопросы злоупотребления доминантным положением или ограничения интересов потребителя и реагировать на нарушения", - говорится в сообщении.

Причиной такого решения компании стало обращение самых крупных операторов мобильной связи, которые жаловались на перегруз сетей из-за роста траффика и необходимости инвестиций, а также сокращение числа потребителей из-за высоких тарифов и ухудшившегося экономического положения населения.

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На сегодняшний день в Грузии оперирует четыре компании - Magticom, Silknet, Beeline и Global cell. По числу абонентов лидирует компания Magticom – 1,5 миллиона, на втором месте Silknet – 1,3 миллиона, а на третьем Beeline – с 1 миллионом абонентов. Остальные приходятся на Global cell – 127 тысяч абонентов.

В 2020 году в Грузии на разговоры по мобильному телефону было потрачено 94,4 миллиона лари. При этом общий голосовой трафик за год составил около 6,9 миллиарда минут, и абонентами мобильных операторов было осуществлено 3,7 миллиарда звонков.

В среднем в месяц в Грузии осуществляется 308 миллионов звонков. Их пик приходится на период с июня по октябрь.

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Темы:
Экономика Грузии (1975)
Теги:
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии, Тарифы на связь, Грузия

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