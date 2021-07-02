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Грузинское вино

Когда доходы Грузии от экспорта вина превысят миллиард долларов

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Экономика
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Темы:
Вино и виноделие Грузии (160)
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Власти планируют усиление маркетинговой кампании на стратегических экспортных рынках, что поможет увеличить масштабы реализации грузинских алкогольных напитков

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузия заработает миллиард долларов на экспорте вина и других спиртных напитков из винограда к 2030 году, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

В планах правительства на последующие 10 лет – улучшить качество грузинского вина. Также планируется усиление маркетинговой кампании на стратегических экспортных рынках, что поможет увеличить масштабы реализации грузинских алкогольных напитков.

Какие страны покупали грузинское вино в 2020 году

По словам Давиташвили, для диверсификации рынков, Грузия будет осваивать новые рынки: Южную Корею, Канаду, Скандинавские страны и другие.

По данным Национального агентства вина, с января по май 2021 года Грузия экспортировала 36,4 миллиона бутылок (0,75 литра) вина в 55 стран мира, на 15% больше, чем за отчетный период 2020 года. Стоимость экспортированной продукции составила 82,4 миллиона долларов, что на 8% больше показателя прошлого года. Россия с начала года продолжает сохранять первые позиции в списке главных стран-импортеров грузинского вина.

Грузинское вино которое отправят на экспорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экспорт грузинского вина продолжает расти

Чтобы диверсифицировать рынки Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.

Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.

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Темы:
Вино и виноделие Грузии (160)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, экспорт вина, Грузинское вино, Грузия

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