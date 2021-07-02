Когда доходы Грузии от экспорта вина превысят миллиард долларов

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузия заработает миллиард долларов на экспорте вина и других спиртных напитков из винограда к 2030 году, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.
В планах правительства на последующие 10 лет – улучшить качество грузинского вина. Также планируется усиление маркетинговой кампании на стратегических экспортных рынках, что поможет увеличить масштабы реализации грузинских алкогольных напитков.
По словам Давиташвили, для диверсификации рынков, Грузия будет осваивать новые рынки: Южную Корею, Канаду, Скандинавские страны и другие.
По данным Национального агентства вина, с января по май 2021 года Грузия экспортировала 36,4 миллиона бутылок (0,75 литра) вина в 55 стран мира, на 15% больше, чем за отчетный период 2020 года. Стоимость экспортированной продукции составила 82,4 миллиона долларов, что на 8% больше показателя прошлого года. Россия с начала года продолжает сохранять первые позиции в списке главных стран-импортеров грузинского вина.
Чтобы диверсифицировать рынки Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале