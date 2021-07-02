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Грузино-азербайджанская граница. Красный мост

Грузия модернизирует дороги к границам Азербайджана и Армении

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (483)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210702/252189285/Gruziya-moderniziruet-dorogi-k-granitsam-Azerbaydzhana-i-Armenii.html

Будут отремонтированы два участка автомагистрали Восток-Запад: 30-километровая дорога Алгети-Садахло и 32-километровая дорога Рустави-Красный мост

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил правительству Грузии кредит в размере 106,7 миллиона евро на строительство дорог к границам Азербайджана и Армении, являющихся частями скоростной автомагистрали Восток-Запад, сообщает представительство Евросоюза в Грузии.

Строительство и модернизация скоростной автомагистрали Восток-Запад – один из важнейших проектов, реализуемых в стране.

Участок дороги международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети
photo: press-service of the Roads Department of Georgia / FB
Еще один участок международной трассы Восток-Запад отремонтирован в Грузии

С помощью нового кредита ЕИБ будут отремонтированы два участка: 30-километровая дорога Алгети-Садахло и 32-километровая дорога Рустави-Красный мост.

После завершения работ будет создана современная и безопасная дорога, соединяющая Грузию с Арменией и Азербайджаном. По этой дороге будет осуществляться перевозка пассажиров и грузов.

В результате модернизации повысится безопасность движения на автомагистрали, сократятся расходы на проезд и обслуживание транспортных средств, а также укрепится экономическое и территориальное единство Грузии. В результате этих работ связи в регионе Южного Кавказа также будут улучшены и облегчены.

Автобан на трассе Восток - Запад - центральная автомагистраль Грузии - эстакады
© Sputnik / STRINGER
ЕИБ выделит Грузии более 100 миллионов евро на модернизацию трассы Восток-Запад

"Эта инвестиция добавится к 170 миллионам евро, которые ЕИБ выделил в 2020 году для помощи малым и средним предприятиям в Грузии, и для укрепления системы здравоохранения", – заявила вице-президент ЕИБ Тереза Червинска.

Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти, откуда маршрут продолжается до турецкой границы. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

Общий объем инвестиций Европейского инвестиционного банка в развитие дорожной инфраструктуры Грузии составляет до миллиарда евро, что составляет половину капитальных вложений, сделанных этим международным финансовым институтом в стране.

Строительство дороги через Рикотский перевал
photo: Road Department of Roads / FB
Проект века в Грузии: строительство трассы Восток-Запад продолжается

Кредит, предоставленный ЕИБ, является частью программы, предусматривающей совместное финансирование в размере 1,5 миллиарда евро от следующих международных финансовых институтов: ЕИБ, Всемирного банка, Японского агентства международного сотрудничества и Азиатского Банк Развития. Правительство Грузии является участником программы, и модернизация транспортной инфраструктуры страны является заявленной целью этой инициативы.

С момента своего присутствия в Грузии в 2007 году Европейский инвестиционный банк инвестировал почти 2 миллиона евро в 23 проекта в области инфраструктуры страны, частного сектора и борьбы с изменением климата.

Только в 2020 году Группа Европейского инвестиционного банка вложила 70 миллионов евро в борьбу с новым коронавирусом для поддержки малых и средних предприятий в Грузии и выделила 100 миллионов евро на нужды системы здравоохранения страны.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (483)
Теги:
Европейский инвестиционный банк, Автодорога Восток-Запад, Азербайджан, Армения, Грузия

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